ORF-Chef-Wahl: Wer wird die Flotte lenken?

Indiskretion garantiert

Dass sich jemand aus dem deutschsprachigen Ausland bewirbt, erwartet aber kein Branchenkenner ernsthaft – die machtpolitischen Spiele um den Job sind bekannt. Zudem ist Indiskretion garantiert – kein Top-Manager kann es sich leisten, dass sein Name mal so durch den Blätterwald raschelt.

Auch wenn die machtpolitischen Vorzeichen anderes verheißen, ist der rote ORF-Chef „zuversichtlich, dass ich eine Mehrheit haben werde“, sagte Wrabetz im APA-Interview am Mittwoch. Er sieht Parallelen beim legendären bürgerlichen ORF-Generalintendanten Gerd Bacher, der während der Amtszeit von Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) am Küniglberg herrschte. „Ich hoffe, dass angesichts der derzeitigen Diskussionen um Postenbesetzungen im Land eine Sachentscheidung getroffen wird – nicht nach ,Freundeskreislinien‘ und nicht in Abstimmung mit der Politik“, so Wrabetz. Vergangene Wahlgänge lassen aber nicht darauf schließen.

Auch ORF-Redakteursvertreter Dieter Bornemann hält diesen Zugang für realitätsfremd. Nicht die besten Ideen seien entscheidend dafür, wer im ORF-Chefsessel sitze, sondern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sagte er in der Dankesrede für den Concordia-Preis am Montag. Immerhin gibt es eine relative ÖVP-Mehrheit im 35-köpfigen Stiftungsrat und bei manch Unabhängigen scheint es türkis durch.