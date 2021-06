Wrabetz rechnet sich Mehrheit im ORF-Stiftungsrat aus

Nicht den Tatsachen entspreche laut Wrabetz der Eindruck eines Teils der Bevölkerung, dass sich die ZiB1 zur Regierungssendung und die ZiB2 zur Oppositionssendung entwickelt haben. "Man sieht auch bei der ZiB2, dass Oppositionspolitiker hart interviewt werden und in der ZiB1 unangenehm über die Regierung berichtet wird."

Prinzipiell befürworte er einen "Wettbewerb der Ideen und Konzepte" für die ORF-Wahl. Auch als Bewerber oder Bewerberin aus dem ORF müsse man sich nicht fürchten. Im Falle einer Wiederwahl wolle er zwei "ganz entscheidende Funktionen" schaffen: eine Managerin für digitalen Change und eine für kulturellen Change im Unternehmen. Dafür fasse er eine weibliche Besetzung ins Auge, die durchaus ORF-extern sein könne. Auch sein künftiges vierköpfiges Direktorenteam solle sich zu 50 Prozent aus Frauen zusammensetzen. Den derzeitigen rund 20-prozentigen Frauenanteil bei den Landesdirektoren würde er "zumindest steigern" wollen.

Unabhängig von seiner Wiederwahl wird Wrabetz "rasch nach der Geschäftsführerwahl" die zahlreichen Führungspositionen für den im Entstehen begriffenen multimedialen Newsroom besetzen. Auch hier strebt er einen 50-prozentigen Frauenanteil an, wobei er nicht auf politische Farbenlehre achten will - wobei genau das die Redakteursvertreter befürchten. "Das sollte man tunlichst nicht tun. Es braucht Leute, die das Vertrauen der Redaktion und des Publikums genießen und die gezeigt haben, was sie können", versucht Wrabetz zu beruhigen.

Erst mit der Detailstruktur werde klar sein, welche Funktionen ausgeschrieben werden. Fest stehe, dass für manche künftige Position derzeit mehrere Personen zuständig sind. Der daraus resultierenden Verunsicherung mancher ORF-Journalisten wolle er mit möglichst raschen Besetzungen begegnen, um für Klarheit zu sorgen. "Auf jeden Fall" solle mit Beginn des nächsten Jahres die Struktur fest stehen.