Concordia-Preisträger Bornemann: "ORF darf nicht durch parteipolitische Interessen ruiniert werden"

Forderung nach Reform des ORF-Stiftungsrats

Der Stiftungsrat - derzeit kommt der bürgerliche "Freundeskreis" mit ihm nahestehenden Unabhängigen auf eine Mehrheit - bestimme nur formal. Schließlich sei ein Großteil der Räte "direkt oder indirekt Parteien zuordenbar", womit nicht anderes übrig bleibe, als sich mit der Politik zu arrangieren, um eine Mehrheit zu erlangen. Das oberste Gremium des ORF brauche eine Reform und müsse auf eine breite zivilgesellschaftliche Basis gestellt werden, forderte Bornemann.

Auch für den im kommenden Jahr in Betrieb gehenden multimedialen Newsroom am Küniglberg fand der Preisträger kritische Worte. Ziel sei mehr Pluralismus, die aber "vermutlich nicht" erreicht werde. "Es soll vor allem schneller und effizienter werden", bemängelte er. "Keine große Zukunft" für den multimedialen Newsroom sehe er, wenn die zahlreich damit einhergehenden neuen Führungspositionen nicht nach Qualifikation, sondern "nach politischer Farbenlehre" besetzt würden. "Der ORF darf nicht durch kurzfristige parteipolitische Interessen ruiniert werden, dafür ist er zu wichtig für das Land und die Demokratie in Österreich", so Bornemann. An die Politik appellierte er: "Lassen sie uns unsere Arbeit machen. Der ORF gehört den Österreicherinnen und Österreichern und nicht den Parteien."