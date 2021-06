ORF-Stiftungsrat wärmt für die Wahl-Schlacht auf

Der ORF-Stiftungsrat ist endgültig im Wahlkampf angekommen. Nicht nur, weil die Ausschreibung für die Kür des neuen ORF-Generaldirektors am 10. August am Donnerstag auf den Weg gebracht wurde. Die Ausschreibung erfolgt am 30. Juni, die Bewerbungsfrist endet am 28. Juli.

Für eine lange, intensive Diskussionen in der noch laufenden Plenarsitzung gesorgt hat ein Antrag der der SPÖ zurechenbaren Stiftungsräte Heinz Lederer, Werner Dax und Norbert Kettner. „Unsere Forderung, für einen Öffentlich-Rechtlichen durchaus vertretbar, war, dass ein öffentliches Hearing zur Wahl des ORF Generaldirektors auf ORF III und in geeigneten Social-Media-Kanälen stattfinden soll. Und zwar nicht, wie zuletzt, am Tag vor der Wahl, wo im Grunde die Meinungsbildung abgeschlossen ist, sondern am besten deutlich davor“, erklärt Lederer dem KURIER. Das solle unter Berücksichtigung aller den ORF betreffenden rechtlichen Parameter stattfinden oder auch nicht. „Die Wertung, ob eine solche Übertragung zielführend wäre oder nicht, liegt natürlich bei der Redaktion.“

Schon davor hat ORF-Chef Alexander Wrabetz, nach Jahrzehnten im Amt mit entsprechender TV-Erfahrung gesegnet, angekündigt, eine Kandidaten-Präsentation im Fernsehen machen zu wollen.