Stiftungsratschef über Wrabetz: „Er kann’s, aber…“

Die Ausschreibungsunterlagen für den Topjob in der heimischen Medienbranche liegen bereits in der Schublade. Norbert Steger, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates und FPÖ-Vertreter, wird den Text bei der Sitzung, heute, Donnerstag, dem Gremium vorlegen. Er ist in seiner Funktion verantwortlich für die Kundmachung, wonach die Alleingeschäftsführung des ORF am 10. August neu gewählt wird. Die Ausschreibung erfolgt am 30. Juni, die Bewerbungsfrist endet am 28. Juli.

Bisher gibt es erst einen Kandidaten, der sich geoutet hat: Amtsinhaber Alexander Wrabetz. Steger spricht von einem „klassischen Frühstart“ des Generals, der bereits Anfang Mai erklärt hatte, er stelle sich der Wiederwahl. „Man hat dadurch den Eindruck, die anderen rühren sich nicht“, sagt Steger. Das werde sich aber ab dem Zeitpunkt der Ausschreibung ändern.