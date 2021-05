Alexander Wrabetz tritt erneut bei der ORF-Wahl an

Alexander Wrabetz und der ORF, das hat was von einer unendlichen Geschichte, die nun um ein weiteres Kapitel erweitert werden soll: Der 61-Jährige bewirbt sich für eine vierte Periode als Generaldirektor des Öffentlich-Rechtlichen. Das gab er am Donnerstag in einer Mail an die Stiftungsräte bekannt. Er habe "große Lust und Freude", die begonnen Zukunftsprojekte fortzuführen, erklärte er danach in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten. "Ich habe gezeigt, dass ich das Unternehmen in schwierigen Zeiten führen kann." Die aktuellen Herausforderungen erforderten "enschlossenes Handeln." Und: "Wir haben einen guten Plan". Für sich führte er ins Treffen seine "große, auch internationale Erfahrung" und seine "bekannt ruhige Hand". "Drei Monate vor der Entscheidung ist es ein guter Zeitpunkt zu sagen: Ja, ich will". Er glaube nicht, dass bereits eine Entscheidung gefallen sei, meinte Wrabetz über Personalgerüchte im türkisen Umfeld. Er wolle sich für die gesamte Vertragszeit bewerben, meinte er zu kolportierten Halbzeitlösung. Über die Besetzung der Chef-Etage entscheidet der türkis dominierte Stiftungsrat am 10. August.