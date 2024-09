ORF mit weniger "Geister-Haushalten" und zusätzlichen Programm-Millionen

Einigermaßen Entwarnung in Sachen ORF-Beitrag kann Generaldirektor Roland Weißmann den Stiftungsräten geben, die am Montag in die Sitzungswoche starten. Gleichzeitig gibt es stabile TV-Quoten und zusätzliche Programminvestitionen zu vermelden. Zahlen im Digital-Bereiche stützen zudem die Transformationsbestrebungen. Es läuft also wieder besser für den ORF.

Die Aufregung um 180.000 „Geister-Haushalte“ aufgrund von unvollständigen, falschen oder nicht zuordenbaren Meldedaten führte im Frühjahr zu Alarmmeldungen beim ORF. Denn auf Basis der Meldedaten hatte der Gesetzgeben den neuen ORF-Beitrag auf 15,30 Euro - zuvor bei der GIS 18,59 Euro pro Monat und Haushalt - abgesenkt. Es drohte dem ORF eine jährliche Einnahmenlücke von 30 Millionen.