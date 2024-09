Zeit im Klick: Wo der ORF jetzt jene erreichen will, die ihn nicht mehr konsumieren

Harte Ziele

Was das Nutzerziel für YouTube ist, will man nicht kommunizieren: „Es gibt harte Ziele, aber die behalten wir für uns“, sagt Oberguggenberger. Dies wohl auch, weil der YouTube-Start „der schwierigste Social-Start, den wir je hatten“, wird: „YouTube ist eine extrem langsam wachsende Plattform. Praktisch alle erfolgreichen Kanäle sind nur deshalb erfolgreich, weil es sie schon so lange gibt. 2024 einen YouTube Kanal zu starten, ist eine riesige Herausforderung und geht wenn, dann nur mit einer starken Marke wie der ,Zeit im Bild’. Und einer Marke, die dank unserer erfolgreichen Arbeit auf Instagram auch schon so groß ist, dass eine gewisse Conversion Rate möglich ist. Die Marke ZIB soll ein Gütesiegel für die Seherinnen und Seher auch auf YouTube sein. Das große Ziel ist ständiges Wachstum. Aber wir werden nicht von Tag eins an abheben.“