ORF-Stiftungsrat: Budgetloch von 30 Millionen ist „keine Lachnummer"

Die Budgetfinanzierung, wie von der FPÖ forciert, sieht Lederer hingegen als „Hütchenspieler-Trick“. Diese bringe „weder Wahlfreiheit noch Klarheit, wofür das Geld konkret eingesetzt wird.“ Dass mit der FPÖ-Idee gut 400.000 beitragsbefreite Haushalte „indirekt über Steuern zur Kasse gebeten werden, macht sie auch noch sozial ungerecht“, betont der SPÖ-Stiftungsrat. Und „der ORF wäre einem Kanzler oder Finanzminister direkt ausgeliefert. Die bestimmen dann, was man für sein Steuergeld bekommt – im Programm, aber auch an der Unternehmensspitze. Das kann keiner ehrlich wollen.“

Lederer fordert deshalb auch Mut ein, Neues zu denken. Für ihn vorstellbar ist etwa die Gründung einer Österreichischen Medienbeteiligungs-AG ÖMAG mit dem ORF als einen Teil dessen. „Damit wäre gewährleistet, dass nicht von einem Ministerium direkt hineinregiert wird und der ORF folgt weiter einer gewissen Markt- und auch Wirtschaftslogik.“ In einer ÖMAG könnten auch die vielen Digitalisierungsprojekte im Medienbereich Platz finden. Er erhoffe sich davon „eine breite Start-up-Mentalität, die ein Mehr an Innovation, Veränderung, Vielfalt und Programmfreude bringt.“

Weniger kompliziert dürfte eine Forderung des SPÖ-Vertreters zu erfüllen sein. Er will den neuen Ethikkodex, der die Nebeneinkünfte und Social Media-Aktivitäten von ORF-Mitarbeitern regelt, gesetzlich verankert sehen. „Der Kodex soll zu einem zentralen Merkmal der öffentlich-rechtlichen Identität des ORF werden. Das bedeutet auch: keine Ausnahmen und keine Ausflüchte mehr“, so Lederer. Gesetzlich festgeschrieben werden müssten auch die Qualifikationen für den Ethikrat. „Es kann nicht dabei bleiben, dass der ORF-Generaldirektor ihn nach Lust und Laune zusammenstellt. Der Weisenrat muss scharfgestellt werden.“

Wahlkampfmodus versus Benimmkodex

Nicht unterzeichnet hat dieser übrigens den Brief von 30 (der 35) Stiftungsräte an Peter Westenthaler, wegen dessen Ausritten gegen Unternehmen und Mitarbeiter. „In Inhalt und Wortwahl richten sich die von selbst. Die Antwort darauf kann bei einem Wahlkampfmodus aber nicht das Winken mit dem Benimmkodex sein“, sagt Lederer.

Auf falsche Anwürfe müssten der Generaldirektor, der Stiftungsratsvorsitzende, auch ein Ausschuss-Vorsitzender oder im Fall des Falles die Redaktion mit Fakten antworten, so wie beim Abbruch des Vilimsky-Interviews, meint der SPÖ-Stiftungsrat. „Mit der sofortigen Veröffentlichung der gesamten Sequenz waren die blauen Tricksereien entlarvt.“ Wenn Westenthaler einen sinnvollen Vorschlag macht, werde er weiter mit ihm diskutieren, ohne auf die Uhr zu schauen. „Das gehört zur Demokratie, damit entschuldige ich nichts. Im Gegenteil, auch fünf Jahre nach Ibiza muss man immer wieder Aufdecken, was der Gedanke, der Spirit der FPÖ hinter all den Anwürfen ist, nämlich Zerstückeln, Zertrümmern, Zerstören. Jetzt beim ORF, wer weiß, was folgt. Das sollte uns wirklich Sorgen bereiten“, meint Lederer.