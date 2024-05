SPÖ-Stiftungsrat kritisiert mögliche Absage von Sondersitzung zu ORF-Gagen

Zu erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteilen hätte Lederer allerdings noch Fragen. Und das auch in Hinblick auf „Wecker“-Moderator Robert Kratky. „Dass er nicht angestellt ist und sein Erfolg mit dem ,Wecker‘ wichtig ist für den wirtschaftlichen Erfolg von Ö3, könnte man noch viel deutlicher hervorstreichen.“ Und dass dessen Vertrag noch Alexander Wrabetz abgeschlossen hat? „Die damaligen Benchmarks gelten auch unter Weißmann.“

Abstauben mit Philipp nicht angebracht

Mit Klarheit und Transparenz scheint man aber auch in ORF-Gremien seine Not zu haben. Der frühere Talente-Manager, Pensionär und vom Kanzleramt entsandte Stiftungsrat Herbert Fechter wollte „Fit mit Philipp“ Jelinek zu ServusTV vermitteln. Lederer: „Ich möchte mich öffentlich nicht zu Mitgliedern des Stiftungsrates äußern. Wir nehmen jedenfalls Compliance im Stiftungsrat sehr ernst.“ Jelinek musste aufgrund von, in FPÖ-Chats nachlesbar, krassem Fehlverhalten den ORF verlassen. „Eine Abstauber-Mentalität von Aufsichtsräten ist in so einem Fall unpassend“, sagt Lederer. Man habe zuvor bei den Compliance-Kriterien bereits nachgeschärft, „das muss jetzt offenbar nochmals geschehen.“