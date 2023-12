ORF-Gehälter: Geringster KV-Abschluss im Land statt „Kündigungsmaßnahmen“

Während in der Öffentlichkeit die Top-Gehälter im ORF diskutiert werden, zeichnet der neue Gehaltsabschluss für große Teile der Belegschaft am Küniglberg ein ganz anderes Bild. Kurz vor Weihnachten haben sich ORF-Führung und Betriebsrat auf die Valorisierung der Gehälter und Honorare für 2024 um 4,6 Prozent verständigt. Das ist wie im Vorjahr die bislang geringste Abschluss im Land. Damals waren es gar nur 2,1 Prozent gewesen. Die Basis für die Anpassung 2024 wird als Nachzieh-Effekt für 2023 um 2,4 Prozent angehoben und um eine „Teuerungsprämie“ ergänzt. Trotzdem bleibt der ORF-Abschluss erneut hinter allen bisherigen in Österreich.

Der Betriebsrat schreibt in einer Mitteilung an die Mitarbeiter von einem „schmerzlichen, gerade noch vertretbaren Kompromiss", den man „schweren Herzens“ zugestimmt habe. Die Mindesterwartungen seien nach dem Vorjahr weiter höher angesetzt gewesen und bis zuletzt nicht aufgegeben worden. Zur Finanzierung dessen habe das Management dann aber „sehr konkret“ in Aussicht gestellt, dass es zu „Kündigungsmaßnahmen“ kommt mit Folgewirkungen auch für Nicht-Gekündigte. Dies hätte wohl, so lauten Spekulationen, Bereiche in Journalismus und Organisation betroffen, die nicht zu günstigeren Konditionen ausgelagert werden könnten.

