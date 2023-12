Was die neue Streaming-Plattform ORF ON zum Start bringt

Für die Neuaufstellung von news.ORF.at und sport.ORF.at mit vermehrtem Video- und Audio-Content und weniger Text - wie von den Verlegern verlangt und vom Gesetz nun vorgesehen - muss noch ein „Auftragsvorprüfungsverfahren“ der Medienbehörde KommAustria abgewartet werden.

Serien, Dokus und mehr

Vom neuen ORF-Beitrag betroffen sind in Folge des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs vor allem junge Menschen, die meist streamen. ORF On bringt nun mit „Biester“ die erste ORF-Serie fürs Streamen auf ORF ON. Sie steht ab 1. Jänner komplett online. Dafür bedarf es allerdings eines "Schmähs": Die Folgen werden im Nachtprogramm abgespielt und erst ab 19. Februar am gewohnten Platz, Montag, um 20.15 Uhr in ORF1 zu sehen sein. Bereits in Produktion ist die zweite Staffel von "Biester". Neben diesen startet mit „School of Champions“ eine weitere neue junge Serien ORF On. Hier gehen zunächst drei Folgen online und weitere im Wochenrythmus.

Zwei neue „Landkrimis“ feiern ebenso Premiere. „Maschek“ (ab 26. Jänner) und das neue Quizformat „Clever – die Rätselshow“ gehen on air und sind damit auch online zu sehen. Die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten informieren im neuen Hauptabendformat „WeltWeit“ am Freitag über die jüngsten Entwicklungen in aller Welt.

ORF On ist zunächst webbasiert verfügbar. Parallel läuft die TVthek-App weiter. Im April kommt es dann zu deren Ablöse und auch für ORF On wird eine App verfügbar sein.