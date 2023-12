Der ORF startet jetzt digitales Kinderfernsehen

Unterschiedliche Lebenswelten

Laut Yvonne Lacina-Blaha, Co-Sendungsverantwortliche, sollen die neuen Sendungen die unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern abbilden. "Ganz Ohr" beschäftigt sich etwa damit, ob Social-Media-Challenges gefährlich sein können oder wie es ist, in einem Zirkus aufzuwachsen. In "So denkt das junge Österreich", eine Art Straßenbefragungsformat, sind Meinungen zu Schule, Taschengeld oder Mode gefragt, während Robert Steiner in "YEAH! Die Talkshow für coole Kids" zum Diskutieren einlädt. Es sei in Zeiten, in denen Kinder vor allem über Smartphone und Tablet Bewegtbild schauen, nicht nur wichtig, ein kuratiertes Angebot für den Nachwuchs zu haben, sondern diesen auch zu Wort kommen zu lassen.

Insofern sind in vielen Formaten auch junge Moderatoren oder Reporterinnen eingebunden. Sie stellen in "Hallo, was machst du?" unterschiedliche Berufe von Kinderkrankenpfleger bis zur Kostümbildnerin vor, oder erklären in "Kling Klang", wie unterschiedliche Instrumente gebaut und gespielt werden. Und das ORF-1-Newsformat "ZiB Zack Mini" ist ebenfalls fixer Bestandteil des Angebots und wird ab Jahresbeginn auch in Gebärdensprache zu sehen sein.