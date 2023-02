Nach Waldhäusl-Eklat: „Rassismus hat bei uns keinen Platz“

Warum?

Weil Puls24 nicht isoliert nur der Newsender ist. Aus dem Puls24-Newsroom kommen ja auch die Nachrichten für sämtliche Österreich-Sender der Gruppe und die Nachrichtenfenster auf den deutschen Sendern in Österreich sowie für unser Streaming-Service Zappn und auch noch Text und Video für Puls24.at. Nicht zu vergessen, es wird auch Cafe Puls beliefert. Das ist schon eine ganze Menge und das erklärt letztlich auch die Größe dieser Redaktion mit etwa 175 Personen und ihre Ausstattung. Die PULS 24 Redaktion produziert auch unseren neuen Public Value-Hauptabend am Donnerstag auf Puls4 mit aktuellen, eigenproduzierten Dokus. Und anders als viele Nachrichtensender, die ab 20.15 Uhr Kauf-Dokus spielen, setzen wir bei Puls24 Montag bis Donnerstag, 20.15 Uhr, auf „Wild umstritten“ und mehr Eigenproduktion. Diese Aufstellung macht den Puls24 Newsroom zum Info-, News- und Doku-Lieferanten der Gruppe. So ist Puls24 auch wirtschaftlich gut darstellbar.

Aber wer sieht’s?

Breitenecker: Puls24 ist der größte echte Newssender in Österreich. In Relation zur Bevölkerung hat CNN in den USA deutlich weniger Zuschauer in der Prime-Time als Puls24 in Österreich.

Ist der Markt nicht, so lassen die Quoten für Newssender in Österreich vermuten, zu klein? Es gibt ja auch noch andere. Lohnt sich der Aufwand?

Milborn: News-Sender haben international eine Benchmark von einem Prozent Marktanteil. Das und mehr erreicht Puls24 inzwischen immer öfter. Es schauen jeden Tag ungefähr 250.000 Menschen zu. Je nach Nachrichtenlagen waren es auch schon 300.000 allein auf Puls24. Dazu kommen auch noch all unsere anderen Angebote. Wir sind also nach dem ORF die zweitwichtigste Nachrichtenquelle des Landes. Aus meiner Sicht lohnt es sich total, all diese Menschen fundiert zu informieren. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sonst noch einen solchen Sender in Österreich auf die grüne Wiese stellen würde - da bräuchte es eine ziemliche Anschubfinanzierung. Und noch ein Wort zur Förderung: Es ist gut, dass es sie gibt, sie finanziert bei uns ein Mehr an Qualität und Vielfalt. Eine gut aufgestellte Förderung, die seriös organisiert ist und auch unabhängig kuratiert wird, tut etwas Gutes für dieses Land und für unsere Demokratie. Wir würden aber im Sender nie Entscheidungen treffen, nur um Förderungen zu optimieren.