Weniger Show, mehr Leben: Was der neue Chef von ATV und Puls4 plant

Die Eigenständigkeit der Info-Bereiche war ja das Hauptanliegen der Wettbewerbsbehörde. Da war ATV stets erfolgreicher mit einer eigenen Info-Farbe, eigenen Formaten wie „Die Woche“, einem eigenen Chefredakteur, während Puls4, etwa bei Wahlen, nie so relevant war. Wie schaut die Aufstellung nun aus? Gibt es jetzt die große Info-Chefin, Corinna Milborn, die über alles allein wacht in der Puls4-Gruppe?

Corinna Milborn leitet weiterhin inhaltlich den gesamten Info-Bereich als Info-Direktorin in der Geschäftsleitung. Auch hier werden Stärken zusammengeführt und Synergien gehoben. Ein Beispiel auf Sendungsebene ist der neue Hauptabend auf Puls24 mit „Wildumstritten“. Montag bis Donnerstag diskutieren ab 20.15 Uhr bei Werner Sejka polarisierende Gäste wie etwa Eva Glawischnig, HC Strache oder Ursula Stenzl. Alle erfolgreichen ATV-Formate wie „ATV aktuell: Die Woche“ oder „Im Fokus“ bleiben aber wie bisher bestehen. Bei der Wahlberichterstattung jetzt zu Niederösterreich wird natürlich auch wieder das beliebte Trio aus Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek zu sehen sein.

Antihelden und Positivdenker

Bei ATV weiß man auch in Sachen Unterhaltung, was man bekommt – von „Bauer sucht Frau“, „Mein Gemeindebau“ bis hin zum jüngsten Format, „Forsthaus Rampensau“. Bei Puls4 ist die Positionierung nicht so klar. Da gibt es jetzt auch Investitionen in den Sport. Und mitunter sieht man ein Format, etwa „NCIS“, auf drei Sendern der Gruppe, nur zu unterschiedlichen Uhr-Zeiten. Wie soll das jetzt werden?

Das Beispiel „NCIS“ ist eine klassische Content-Synergie im Bereich Fiction. Das ist nicht ungewöhnlich, zumal das zu unterschiedlichen Zeiten läuft. Anders als im ORF, wo Formate auch schon zeitgleich in ORF1 und ORFIII zu sehen waren – das machen wir nicht. Was stimmt ist, dass ATV eine klare Handschrift hat, man weiß, was man als Zuseher an den vier Eigenproduktionstagen bekommt. Das passiert nun auch bei Puls4.

Was wird sich ändern?

Wir gehen weg von großen Shows und setzen verstärkt auf österreichische Factual-Reality-Formate, True Crime und Comedy. Das Leben in Österreich bietet so viele Facetten, was aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann. Wenn bei ATV die Antihelden und Underdogs im Vordergrund stehen, dann ist jetzt der Ansatz bei Puls4, dass hier die Protagonisten das Leben aktiv und eher positiv angehen und so ihre Probleme und Herausforderungen, die es da auch gibt, meistern. Das spiegelt sich in den neuen Dienstags-Reihen „Very Good for Hollywood“ und „Junges Geld“ wider. Wir forcieren zudem am Montag die Comedy-Schiene mit derzeit „Cooking Comedians“ „Und wer hat’s erfunden“. Wir versuchen aber auch neue Programmfarben auf Puls 4 aus. Dazu zählt ab März das Lifestyle-Format „So lebt sich’s leichter“ mit Ernährungsberaterin Holly Wilkinson. Am 14. Februar schicken wir drei Spitzenköche, den Österreicher Alexander Kumptner, Frank Rosin und Ali Güngörmus auf den „Roadtrip Amerika“. Das ist eine Co-Produktion von Puls4 mit Kabel1. Ab 27. Februar werfen wir dann in „Taxi, bitte“ einen Blick in die Fahrerkabine. Skurrile Charaktere und lustige Geschichten sind garantiert.