Thomas Gruber wird Chef der ATV- und Puls4-Sender

Nach dem Auslaufen aller Beschränkungen der Bundeswettbewerbsbehörde sechs Jahre nach dem Erwerb von ATV durch ProSiebenSat.1Puls4 kommt es zu personellen Weichenstellungen bei der Sender-Familie: ATV-Geschäftsführer Thomas Gruber übernimmt ab sofort auch die Programmleitung von Puls4 und wird damit neuer TV-Chef der beiden größten österreichischen Privat-TV-Sender. Den Informationsbereich der Sender leitet Infochefin Corinna Milborn. Im vergangenen Jahr hatte nach dem Abgang von Stefanie Groiss als Programmdirektorin zum ORF ein mehrköpfiges Gremium die Verantwortung über Puls4 inne.

Zeitgeist

Der CEO von ProSiebenSat.1Puls4 Markus Breitenecker bezeichnet Gruber in einer Aussendung als „beste Wahl für unsere Programmentwicklung im TV und Digital“. Dieser habe „in den vergangenen Jahren mit ATV bewiesen, dass er ein feines Gespür für Planung und neuen Content hat. Er trifft gemeinsam mit seinem Programmteam den österreichischen Zeitgeist mit Kultformaten und Programminnovationen wie kein anderer Fernsehmacher.“ Gruber stehe ihm bereits seit der Gründungszeit von Puls4 und über die letzten 17 Jahre hinweg beratend zur Seite.

Thomas Gruber, nunmehr Senderchef von ATV und Puls4, will jetzt „gemeinsam mit dem engagierten Puls4-Team den Anteil an Eigenformaten am Sender durch neue österreichische Formate und Programminnovationen weiter erhöhen und so starke Akzente im TV und am Streamer setzen. Österreichs größten Privatsender ATV und Puls4 gebündelt zu leiten, eröffnet zudem neue Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Ausrichtung, Programmierung und Content-Synergien der beiden starken Sendermarken.“

Programm

Sowohl ATV als auch Puls4 sind mit mehr eigenproduzierten Unterhaltungsformaten denn je ins neue Jahr gestartet: Während bei ATV die Dauerbrenner „Bauer sucht Frau“, „Mein Gemeindebau“ und „Teenager werden Mütter“ auch heuer wieder das Publikum unterhalten, startet Puls4 in seine Neuaufstellung mit neuen Formaten wie „Very good for Hollywood“, „Junges Geld“ und im März mit „So lebt sich‘s leichter“. Im April flimmert dann die Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zum zehnten Mal über die Schirme. Für die nächste TV-Saison hat sich Puls4 Europa- bzw. Conference League-Spiele sowie die Dienstag-Highlights der Champions League gesichert.

Heute, Freitag, zeigt Puls24 den Frühjahrsauftakt der deutschen Fußball-Bundesliga mit RB Leipzig gegen FC Bayern und am 12. Februar den Super Bowl LVII auf Puls4/Puls24.