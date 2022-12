Fußball-Europacup ab 2024 live auf Puls 4

Puls 4 zeigt ab 2024 europäischen Spitzenfußball. Der Privatsender sicherte sich die Rechte für drei Jahre an Highlights der UEFA Champions League (dienstags) und einem Livespiel pro Runde aus der UEFA Europa League oder UEFA Europa Conference League (donnerstags), wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Zu sehen wird es die Partien auch per Streamingapp Zappn geben.

Free-TV

„Premium-Sportrechte-Verfahren sind ein hart umkämpfter Prozess ungleicher Teilnehmer“, hielt ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker fest. Man habe sich bemüht, dem Publikum Spitzenfußball auch im Free-TV zeigen zu können, was dank „taktischer Meisterleistung“ seines Teams auch gelungen sei. Nun hoffe man auf starke österreichische Beteiligung in den Bewerben.