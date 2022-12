Pele über Weltmeister Lionel Messi: "Diego lächelt jetzt sicherlich"

Der Moment, in dem der 1,69 Meter kleine Mann am Sonntag zum wiederholten Mal gezeigt hat, wie groß er ist, war sein Treffer im Elfmeterschießen. Die Franzosen hatten den Münzwurf gewonnen und durften beginnen. Mbappé verwandelte, Messi stand jäh unter Druck und musste nachziehen. Und was tat der sechsmalige Weltfußballer? Er schickte Goalie Lloris ins rechte Eck und rollte die Kugel wie bei einer Exhibition im Zeitlupentempo ins linke. Ein Schuss, mehr als ein Treffer. Es war eine Botschaft an seine Kollegen: Seht her, es gibt heute keinen Grund, nervös zu sein.

Diese Qualität mussten am Ende alle anerkennen. Und sie taten es. Einzig Cristiano Ronaldo, der ewige Rivale, konnte sich bis Montagnachmittag zu keiner Gratulation überwinden. Der 37-Jährige ist mit den Portugiesen im Viertelfinale gegen Marokko ausgeschieden und wird die WM-Bühne nicht mehr als Spieler betreten.