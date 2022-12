Die WM 2022 brachte TV-Rekorde und einen Einbruch in Deutschland

Während das deutsche Fernsehen massive Einbußen verzeichnet, feiert die FIFA internationale TV-Rekorde. So sind in Argentinien, Kanada, USA, Südkorea und Japan die Werte regelrecht explodiert. In Spanien oder den Niederlanden übertrafen die Einschaltquoten die Zahlen der vorherigen WM deutlich. In Portugal beispielsweise schalteten beim 2:0 in der Gruppe gegen Uruguay so viele Zuschauer wie noch nie bei einem WM-Spiel ein.