Kylian Mbappé: König ohne Krone", dem die Zukunft gehört

Per Doppelpack (80./Elfmeter, 81.) stellte der Superstar in nicht einmal zwei Minuten die Verlängerung sicher, in dieser führte er mit einem weiteren Treffer (118./Elfmeter) das Elfmeterschießen herbei. Drei Tore in einem WM-Finale gelangen vor ihm nur dem Engländer Geoff Hurst 1966. Am Ende reichte dieses Kunststück trotzdem nicht zum dritten Titel nach 1998 und 2018. „König ohne Krone“, titelte L'Équipe.