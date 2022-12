Titel und WM-Rekord: Superstar Messi am Fußball-Olymp

Die 26 WM-Spiele im Überblick:

Argentinien – Serbien 6:0 (Vorrunde 2006)

Im ersten Gruppenspiel noch Ersatz, betritt Messi am 16. Juni 2006 auf Schalke die WM-Bühne. Er wird beim 6:0-Sieg gegen Serbien in der 74. Minute eingewechselt. Die erste Torvorlage folgt prompt (78.), in der 88. Minute erzielt er im Alter von 18 Jahren und 357 Tagen seinen ersten WM-Treffer.

Argentinien – Niederlande 0:0 (Vorrunde 2006)

Messis erster Startelf-Einsatz dauert 70 Minuten.

Argentinien – Mexiko 2:1 n.V. (Achtelfinale 2006)

In der 84. Minute eingewechselt führt er Argentinien zum Sieg. Beim Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Deutschland (Stichwort: Schummelzettel) kommt Messi nicht zum Einsatz.