Lionel Messi nach dem WM-Triumph: "Das was fehlte, ist nun da"

Ausgerechnet die so umstrittene Weltmeisterschaft in Katar endet mit einem Märchen, das viele Fußballromantiker exakt so herbeigesehnt hatten: Lionel Messi ist Weltmeister. Und das nach einem würdigen Finale, das spektakulärer und emotionaler kaum hätte sein können.

Bei seinem letzten großen Turnier führte der 35-Jährige Argentinien zum dritten Titel und war dabei selbst tongebend. Auch im Endspiel vor 90.000 Fans brachte der Superstar und sechsfache Weltfußballer sein Team in Führung und stellte einen weiteren Rekord auf: Als erster Spieler der WM-Geschichte traf Messi nicht nur in der Gruppenphase, sondern auch in jedem K.-o.-Spiel.

Und das nicht nur einmal in diesem Finale. Am Ende brauchte es nach 139 gespielten Minuten allerdings ein Elfmeterschießen, um den Weltmeister zu küren.