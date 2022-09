Puls 4 und ATV: Ein offensiver Herbst und eine „neue Ära“ mit dem ORF

Die Präsentation fand im Studio 1 im Media Quarter Marx statt, zwischen der Deko des Reportage-Magazins „Exakt“ (Donnerstags) und jener der Comedyshow „Brauch ma des?“ am Montag (beide Puls4). Diese sind Teil des Mix’ aus neuen Unterhaltungs- und News-Formaten. In den Promo-Videos wurde mehrmals George Clooney eingeblendet, Stargast beim hauseigenen Zukunftsfestival 4Gamechangers. Kein Zufall, denn Nachhaltigkeit, Public Value und lokales Denken – Schlagworte der Sendergruppenzukunft – sind auch Themen des Festivals.