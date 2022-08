Gery Seidl über neue Show: "Wegschmeißen hat etwas Reinigendes“

Die Coronazeit habe ihm – der sich als ordnungsliebend bezeichnet – dazu Gelegenheit gegeben. „Weil ich Zeit hatte, durch die Garage zu gehen. Also Sachen, die ich drei Jahre nicht angegriffen habe, gebe ich weg.“ Er betreibe das nicht als Ausmisten – eher als Umverteilung.

Auch im Land würden sich „tausend Sachen und Meinungen“ anhäufen, meint Seidl. „Wir können auch die Wut aus Österreich raushauen. Alles, was wir nicht mehr brauchen und ohne dem wir trotzdem glücklich leben können, macht unser Leben reicher.“

Während unseres Telefoninterviews hört man einen Mann im Off, der Seidl fragt: „Gehören Sie da her?“ Seidl verneint kurz, sagt dann mit einem Schmunzeln: „Sehen Sie, man braucht diese Formulierungen, ob man etwas braucht, öfter als man glaubt.“

Ein Ziel der Show sei, „wirklich zu sagen, dass manche Dinge einfach notwendig und wichtig sind. Also die Wespe braucht es, auch die Rinderbremse hat in der Nahrungskette ihre Funktion, wenngleich sie mir fürchterlich auf den Senkel geht.“ Das Wissenschaftliche solle in der Show auch Fuß fassen, erklärt Seidl. „Wenn wir etwas wegbringen wollen, versuchen wir schon, das zu belegen. Es ist zwar kein Wissenschaftsmagazin, aber wenn sich Forscher melden und sagen: Moment, ihr habt’s ja keine Ahnung, was Wespen alles bewirken können, dann würd ich sie gern in die Sendung einladen. Das wäre meine größte Freud'.“

