Mona Film arbeitet an zweiter „Totenfrau“-Staffel und will im Kino unterhalten

Während Blum im Roman nach Hamburg flieht, würde die neue Staffel komplett in Tirol und Wien spielen. „Wir wollen den Dreh kompakt gestalten und natürlich hängt es mit der neuen österreichischen Fördersituation zusammen, die nun endlich auch Streamer miteinbezieht. Das ist ein wichtiger Schritt für Österreich als Produktionsstandort“, betont Hroch. Bei Staffel 1 wurde die Mona Film ausschließlich von der Cine Tirol Film Commission unterstützt, weil die Förderrichtlinien Streamer damals noch nicht berücksichtigten.

Top Ten-Abo

„Totenfrau“ schaffte es laut FlixPatrol in über 60 Ländern in die Top Ten, darunter auch mehrere Tage lang in den englischsprachigen Märkten USA, England und Australien. Der offiziellen Netflix-Seite nach wurde die Serie insgesamt mehr als 60 Millionen Stunden gestreamt. „Österreich profitiert von der weltweiten Präsenz, auch wenn vielleicht ein anderes Bild gezeichnet wird, als es Touristiker gern sehen würden“, schmunzelt Hroch. Ein Heimspiel war es für Anna Maria Mühe in Deutschland und in Österreich – sowohl im ORF als auch auf der Plattform. „Das ist wichtig, denn für Netflix zählt natürlich auch der Erfolg weltweit, aber vor allem jener am Heimmarkt. Netflix ist Regionalität sehr wichtig. Daher wollte man auch, dass deutschsprachig gedreht und besetzt wird.“