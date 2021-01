Philipp Hochmair: "Jenseits von Gut und Böse“

Hochmair: „Ich weiß, welches Privileg es ist, in Zeiten der Pandemie drehen zu dürfen. Mit den obligaten Tests, mit den Fiebermessgeräten am Körper geht das.“

„Blind ermittelt“ wurde im Sommer realisiert – bei weitem nicht das einzige Projekt des Ausnahmeschauspielers. Immerhin gibt es auch die sechste und finale Staffel der „Vorstadtweiber“, in der er noch einmal als Paradebösewicht Dr. Joachim Schnitzler glänzen darf. „Fünf Folgen sind im Kasten; die letzten fünf drehen wir bald.“

Dazu kommt noch via ARD und Netflix die dritte Staffel der Erfolgsserie „Charité“ (ab 12. Jänner), in der Hochmair gewohnt charismatisch den österreichischen Arzt Otto Prokop mimt, der in der DDR die Todesursachen der vielen Mauertoten vertuschte, sie aber für die Nachwelt penibel dokumentierte.

Und wenn wir schon geografisch in Berlin sind. Dort befindet sich auch Hochmair, der „trotz schrecklich leerer Straßen“ ohnehin in „einem geschützten Set“ lebt und wieder an seine Grenzen gehen muss und darf.

„Wannsee“ – so lautet der Titel einer ZDF-Produktion, die im Jänner 2022 ausgestrahlt werden soll. Inhalt: Die berüchtigte „Wannsee-Konferenz“, bei der am 20. Jänner 1942 in einer Villa am Berliner Wannsee die systematische wie historisch beispiellose Ermordung von Millionen von Juden und NS-Gegnern geplant wurde. Vorsitzender unter den NS-Größen: Reinhard Heydrich, der vier Monate später bei einem Attentat getötet wurde. Zur Vergeltung verübte das Nazi-Regime die Massaker von Lidice und Lezaky. Heydrich wird von Hochmair gespielt.

„Das ist Jenseits von Gut und Böse, das ist unvorstellbar, wie sachlich, wie bürokratisch-brutal diese ,Endlösung’ abgewickelt wurde. Da gehe ich emotional wirklich an meine Grenzen“, so Hochmair. Nachsatz: „Es ist extrem wichtig, das zu zeigen.“