Sebastian Koch: "Es fehlt momentan oft die Herzenergie"

KURIER: „Euer Ehren“ ist eine Adaption der israelischen Serie „Kvodo“. Was macht den Stoff so spannend, dass dieser bereits mehrmals bearbeitet wurde?

Sebastian Koch: Es geht um einen Richter, wie wir ihn uns alle wünschen: demokratisch, unbestechlich, einer mit Haltung. Und plötzlich gerät so jemand in die prekäre Situation, sein Kind nur dann retten zu können, wenn er seine eigenen Grundsätze über Bord wirft. All die Werte, die er so verinnerlicht hat, gelten nichts mehr. Das ist sehr, sehr spannend. Die erste Lüge des Richters ist noch eine intuitive Reaktion, doch damit tritt er eine Lawine los, aus der nicht mehr rauskommt. Er sieht keine andere Option. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und das eigene Wertesystem funktioniert plötzlich nicht mehr. Für mich entwickelt das eine atemlose Spannung, das ist eine Fahrt mit der Achterbahn. Als mir Al Munteanu das vor vier Jahren gepitcht hat, dachte ich sofort: Da ist etwas, das uns gerade beschäftigt, das den Zeitgeist trifft.

Dieser Richter hat hohe moralische Ansprüche. Warum lässt er sich doch zu diesen haarsträubenden Handlungen verleiten?

Weil er der festen Überzeugung ist, dass er nur so sein Kind retten kann. Er hat diesen serbischen Clanchef zu 16 Jahren Haft verurteilt und als rauskommt, dass der in den Unfall verwickelte Motorradfahrer der Sohn eben dieses Clanchefs ist, weiß der Richter, dass sein Junge in absoluter Lebensgefahr schwebt. Er denkt nicht nach, er handelt einfach. Als Zuschauer gehst du diesen Weg, wenn auch zögerlich, bis zum bitteren Ende mit. Das macht die Geschichte so großartig.

Zunächst will er noch zur Polizei gehen …

Ja, sein Ursprungsimpuls ist, die Fahrerflucht anzuzeigen. Da kommt der Richter ja her: von Recht und Ordnung. Als er dann erfährt, wen sein Sohn da vom Motorrad gefahren hat, legt das in ihm einen Schalter um. Das ist sein Trigger. Es hat keinen Plan, der wird immer nur überrascht, muss auf die nächste Katastrophe reagieren, die die vorige auslöst hat. Ein richtiger Domino-Effekt.

Sie waren von Anfang an eingebunden in die Produktion, weil Sie bei der Drehbucherstellung dabei waren. War das fĂĽr Sie was Neues? Und was waren die Vorteile dabei?

So früh in ein Projekt eingebunden zu sein, ist tatsächlich auch für mich neu. Ich war zwar schon bei „Das Leben der Anderen“ und anderen Produktionen früh dabei, aber nicht in dieser Intensität. Es ist ein großer Vorteil, wenn Autoren, Regie und Schauspieler so früh zusammenkommen. Man hat jede Szene, jede Situation schon einmal am Tisch gemeinsam durchgesprochen und festgestellt, was man mit filmischen Mitteln zwischen den Zeilen erzählen kann, ohne alles über den Text zu erklären. Zudem kann man die Geschichte immer nochmal auf Logik und Plausibilität prüfen. Später, am Set, hat man dann alles schon mal erlebt und auf Schwächen geprüft. Das spart unendlich viel Zeit beim Dreh.

Warum wollte Al Munteanu, dass sie schon so frĂĽh involviert sind in diesem Projekt?

Als er mich damals von einer Messe aus Paris anrief und mir die Geschichte erzählte, war ich sofort elektrisiert. Ich hatte das Gefühl, da trifft es etwas den Nerv unserer Zeit, deshalb sagte ich spontan zu, was sonst nicht meine Art ist. Aber es hat sich gelohnt.

Wie ist man auf Tirol als Schauplatz gekommen?

Dass der Brenner ein Umschlagplatz für illegale Waren ist, ist nicht so bekannt, entspricht aber durchaus der Wahrheit. Man denkt ja immer, das passiert anderswo, aber nicht in unserer Nähe. Dazu kommt, dass Innsbruck und die Tiroler Landschaft als Drehort eine ungemeine Kraft haben. Die Stadt liegt in einer Art Kessel, die Berge können geradezu bedrohlich wirken. Das passte perfekt in diese Geschichte.

Tobias Moretti spielt ja eine eher zwielichtige Rolle. Wie war es, mit ihm zu arbeiten?

Alles wunderbar wie immer (lacht). Wir kennen uns ja schon seit 20 Jahren, haben sicherlich schon vier oder fĂĽnf Filme zusammen gemacht. Die erste Zusammenarbeit war der Film ĂĽber die EntfĂĽhrung des Richard Oetker 2001. Wenn man sich so lange kennt, kann man sich auf den anderen verlassen.

Wie waren die Drehbedingungen im Lockdown?

Entbehrlich! Drehen im Lockdown bedeutet für alle Beteiligten viel Disziplin und strenges Einhalten vieler Hygienevorschriften. Alle haben viel Wert daraufgelegt, schließlich wollte niemand die Kollegen oder das Projekt gefährden. Da gab es eine extreme Solidarität unter uns allen, das fand ich beeindruckend. Gleichzeitig waren aber ausschweifende Abendaktivitäten sehr eingeschränkt.

Spannend ist auch die Rolle von Paula Beer, die sich in einer hermetischen Männerwelt behaupten muss.

Sie ist einfach eine tolle Schauspielerin. Ich kenne sie seit unserem gemeinsamen Film „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck, da hat sie meine Tochter gespielt. Sie hat einfach eine unglaubliche Präsenz, vor allem diese Eiseskälte spielt sie sensationell.

Wie war die Zusammenarbeit mit Taddeo Kufus, er ist ja ein Newcomer.

Das war traumhaft, wir haben uns sofort gut verstanden. Wir alle wussten im Casting schon: das ist er. Durch seine Rolle wird das Drama überhaupt erst ausgelöst. Wenn diese Vater-Sohn-Beziehung nicht stimmt, dann stimmt das ganze Ding nicht.

In Zeiten eines Krieges in Europa: Glauben Sie, dass es für solche Stoffe zurzeit schwieriger ist, weil man sich vielleicht eher mit leichteren Stoffen ablenken möchte? Oder braucht man gerade jetzt solche Stoffe, in denen auch Extremzustände aufgearbeitet werden?

Der Plot ist nahezu eine Metapher zu unserer momentanen Weltsituation. Die Serie gibt zwar keine Antworten, aber sie stellt genau diese Fragen: Was machen wir in Extremsituationen? Müssen wir wieder zu Waffen greifen? Funktioniert unsere Demokratie noch? Oder können wir doch noch Lösungen in Gesprächen finden? Oder nehmen Sie nur mal den Klimawandel. Wir wissen seit Jahren, dass wir mit unserem Verhalten gegen die Wand fahren werden und machen dennoch einfach weiter. Wider besseres Wissen.

Sehr eindrücklich ist eine Szene mit Tobias Moretti, der in seinem Schlachthof gerade fiese Pläne schmiedet, und sich dann um einen verletzten Mitarbeiter kümmert.

Das ist ja das Schöne an Geschichten, wenn die Guten und die Bösen nicht so deutlich erkennbar sind. Spannend wird es immer dann, wenn man als Zuschauer die Aufgabe hat, das selber zu beurteilen.

Wie gefällt Ihnen die Arbeit für die Oscar Academy?

Sehr. Ich habe alle Filme schon sehr frĂĽh bekommen. Da waren viele Highlights dabei und ich konnte ab November diese groĂźartigen Produktionen zu Hause auf einer Leinwand schauen. Das ist eine groĂźe Ehre und macht dazu noch viel SpaĂź.

Zusätzlich sind Sie bei der Deutschen Filmakademie aktiv …

Nein, da bin ich ausgetreten. Zu viel Akademie ist mir zu akademisch … (lacht)

Sie haben zuletzt auch weniger fĂĽrs deutsche Fernsehen gemacht. Warum?

Ich arbeite generell weniger, suche noch genauer aus. „Euer Ehren“ war mal wieder ein Stoff, der mir sofort zugesagt hat. Und ich fand es schön, auch in der Entwicklung relativ früh dabei sein zu können. Mir ist nicht so wichtig, wo ich arbeite, sondern womit ich mich beschäftige, ob es mir Spaß macht und welche Menschen beteiligt sind.

Sie werden Ende Mai 60. Ist das auch so ein magisches Datum, wo man auch etwas leiser tritt?

Ich glaube nicht, dass das mit dem Alter zu tun hat. Wie gesagt, ich trete schon seit einer Weile etwas kürzer. Ich möchte nicht dauernd unterwegs sein, versuche alles ein bisschen mehr zu genießen, wieder mehr Musik zu machen, zum Beispiel.

Sie wollten ursprĂĽnglich Musiker werden, was machen Sie derzeit in dieser Richtung?

Ich spiele wieder viel Gitarre, auch mit anderen Musikern zusammen, einfach so. Es macht sehr viel SpaĂź, dafĂĽr hatte ich mir vorher nie die Zeit genommen.

Sie sind ja einst wegen Peymanns Inszenierungen zum Schauspiel gekommen.

Als ich 14 oder 15 war, war er Intendant in Stuttgart. DarĂĽber habe ich das Theater ĂĽberhaupt erst kennengelernt und fand es groĂźartig, Peymanns Ensemble war ja eine groĂźe Familie: Branko Samarovski, Kirsten Dene, Gert Voss. Die haben ja Dekaden miteinander verbracht, ein ganzes Theaterleben. Man hat damals schon gespĂĽrt, dass das eine gewachsene Familie ist. Aber Peymann ist natĂĽrlich auch ein groĂźer Name in Ă–sterreich.

In Wien hat er eine besondere Reibungsfläche vorgefunden.

Was ja gut ist, das war in Stuttgart nicht anders. Etwa bei Bernhards Filbinger-Drama „Vor dem Ruhestand“ oder, als er für die Zahnbehandlung von RAF-Terroristen in Stammheim spendete. Das war auch ein Aufschrei damals. Aber das ist ja das, was Theater auch kann und leisten sollte.

Hat das Theater fĂĽr Sie heute noch so viel Strahlkraft, wie es damals hatte?

Ich liebe Theater, das mich emotional berührt, das mich nicht loslässt. Und über dieses Gefühl kann ich noch Jahre später die Bilder dazu abrufen. Das finde ich heute nur selten. Das ist alles sehr gekonnt, technisch versiert, aber mir fehlt so oft die Herzenergie, das Liebevolle. Kopfenergie haben wir momentan genug.