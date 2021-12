Tobias Moretti und die Zukunft: "Ein Totalitarismus der Maschine"

KURIER: Ein Haus, das alles über seine Bewohner weiß. Erleichtern diese Dinge das Leben tatsächlich oder überwiegen für Sie die Gefahren?

Tobias Moretti: Natürlich ist die Idee verführerisch, und mittlerweile ist es für viele schon Alltag. Nur ist es wie immer: Der unreflektierte Umgang ist das Problem. Er führt dazu, dass man 24 Stunden mit einer Maschine lebt, die einen besser kennt als man sich selber. Angeblich halten manche Leute Alexa schon für ein Familienmitglied oder mindestens für eine kostenlose Angestellte. Erstens ist das ein Trugschluss. Zweitens: Möchten Sie so leben?

Zurzeit ist viel von einem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft die Rede, vor allem in Bezug auf die Impfung. Wo ziehen Sie hier die Trennlinie zwischen Vertrauen in die Forschung und Misstrauen in gewisse technische Möglichkeiten wie Automatisierung und Digitalisierung?

Die Impfung ist eine medizinische und gesellschaftliche Notwendigkeit, und wenn Vakzinologen und Virologen unisono dazu raten und sie milliardenfach verabreicht wird, ist es unumgänglich, dem zu vertrauen, will man noch in irgendeiner Form die Zukunft gestalten. Andererseits hat die Wissenschaft in ihrer Fortschrittsorientierung uns mit in diese Situation gebracht. Denn wenn Gesellschaften die Forschung über ethische Grundsätze stellen, kommt es zwangsläufig zu Komplikationen und Phänomenen, die uns entgleiten. Zurück zum Thema oder zum Film, was im Grunde der gleiche Ansatz ist: Der digitale „Hausfreund“, der an meiner Stelle vermeintlich in meinem Sinne entscheidet, hebelt meine Freiheit aus und installiert stattdessen eine Art Totalitarismus der Maschine. Dem Konsumenten wird das umgekehrt aber als Freiheit verkauft.

Wie fern oder nah ist die gezeigte Zukunft im Jahr 2029? Wie stark wird uns künstliche Intelligenz dann schon prägen?

Was heißt „dann“? Das ist in acht Jahren. Technologisch überrollen wir uns ja gegenseitig. Aber auch hier, wie in der vorigen Frage, wird es an uns liegen, zwischen uns dienender Technik und einem konsumorientierten Kurzschluss zu unterscheiden. Ich brauche mir nur die Doofheit der Weihnachtswerbung im Fernsehen anzuschauen, in der Dinge obsessiv aufgedrängt werden, die niemand braucht. „Warum sind nicht alle bei Bob und Rob?“ Wenn es um Konsum geht, wird damit gerechnet, dass der Mensch nicht mehr über die elementarsten Dinge nachdenkt. – Cui bono? Für wen ist es gut?

Von der Regierung angeordnetes Schreibverbot für einen Journalisten: Sehen Sie bereits solche Ansätze in Europa? Im westlichen Europa braucht man sich, glaube ich, um die Pressefreiheit keine Sorgen zu machen. Manchmal scheint die Presse hier freier zu sein als die, über die sie berichtet oder die sie an den Pranger stellt. Eine freie Gesellschaft ist nicht ohne ihr mediales Korrektiv, also die Presse, denkbar. Nur buhlen unsere, also die analogen Medien im Moment so um die Gunst der virtuellen, um ja nicht informativ der zweite zu sein, dass sie sich in eine ebenso problematische Abhängigkeit begeben. Bisher galt im Journalismus der Grundsatz „Be first, but first be right“. So wirst du mit dem Tempo der virtuellen Medien natürlich nicht mehr mithalten können. Da wird man hinkünftig um eine Entscheidung nicht herumkommen.

Wie war es, nach dem „Jedermann“ mit Valery Tscheplanowa diesen kammerspielartigen Film zu drehen?

Das war ein schönes Wiedersehen, wir haben ja eng zusammen gearbeitet, und sie war eine wunderbare Buhlschaft. Im Film gab’s gleich ein Break, da wir nach fünf Drehtagen wegen der ersten Coronawelle stoppen mussten. Dass wir ihn überhaupt zu Ende drehen konnten, hat niemand zu hoffen gewagt, am wenigsten wir. Dann plötzlich war’s soweit, unter strengsten Auflagen konnten wir in Schweden diesen Film realisieren.