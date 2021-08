Regisseur Umut Dag: "Auf die Kränkung folgte bei mir eine Trotzreaktion"

Umut Dag: Ja, damit schließt sich für mich tatsächlich ein Kreis. Allerdings war die Herangehensweise an dieses neue Projekt ganz anders. „Vienna Blood“ basiert auf einer Reihe von Kriminalromanen. Jeder Episode liegt also ein bereits vorgeschriebener Plot zugrunde. „Die Macht der Kränkung“ ist ein Sachbuch, in dem sich Reinhard Haller auf die Motive von Menschen konzentriert, die sie zu Verbrechern werden lassen. Uns war damit von Anfang an klar, dass die Spannung in erster Linie aus der Psyche der Figuren kommt und wir mussten daher einen Handlungsbogen finden, der die einzelnen Schicksale miteinander verbindet. Dies hat Agnes Pluch mit ihren Drehbüchern extrem toll geschafft. Damit war meine Aufgabe, so nahe an den Figuren zu sein, dass man deren Alltag und all die großen und kleinen Kränkungen versteht, denen sie ausgesetzt sind.