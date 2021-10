MeToo: Hat die Medienbranche ein Problem?

Journalistin Anneliese Rohrer verneint: „Ich glaube nicht, dass es mit den Medien als solche zu tun hat. Es ist eine Frage des Status der jeweiligen Männer und eine Frage der Macht. Wo diese Macht ausgeübt wird, ob in den Medien oder in einem Unternehmen oder in der Politik, ist zweitrangig.“

Die Causa Reichelt könne jedoch vielleicht „reinigende Kraft“ haben: „Das ist ja ein spektakulär tiefer Fall. Vielleicht fürchten sich jetzt manche oder es kommen manche in diesen Positionen ins Überlegen.“

Auch Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, sieht die Medien nicht in einer Sonderrolle. Anfragen für Beratungsgespräche nach sexueller Belästigung „gehen durch alle Branchen hinweg, große und kleine Unternehmen“.

Seit #MeToo sei jedoch zu beobachten, dass sich Betroffene aus Kultur und Medien mehr gegen sexuelle Belästigung wehren: „Früher hatten wir in dem Bereich oft Beratungen, aber viele wollten keine rechtlichen Schritte einleiten, weil die Branchen in Österreich so klein sind und sie Sorge hatten, dass sie dann vielleicht keinen Job mehr bekommen.“ Das habe sich verbessert.