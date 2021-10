So kämpfen Österreichs erfolgreiche Musikerinnen gegen Sexismus

Deshalb hat Lindinger auch als Produzentin mit groben Vorurteilen zu kämpfen. „Wenn ein Mann sagt, er ist Produzent, heißt es nur: ,Cool‘“, erklärt sie. „Wenn ich das sage, kommt ,Ach so? Und was machst du da?‘. Sie denken, dass ich nur daneben stehe und jemand anderem sage, wie ich etwas haben will. Wenn ich dann erzähle, dass ich am Mischpult arbeite, alles selbst verkabel und mikrofoniere, sind sie total erstaunt. Dieses Erstaunen ärgert mich am meisten. Und dann kommt: ,Zeig mal her!‘ Ich muss mich zehnmal mehr beweisen und zehnmal mehr arbeiten als die Kollegen. Das erzeugt Druck und das Gefühl, man ist nicht gut genug.“