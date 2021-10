Springer trennt sich von Bild-Chefredakteur: Macht, Missbrauch und Mobbing

Wer mit der Bild-Zeitung „im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten“ – mit diesem Satz erklärte Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, einst das Prinzip von Deutschlands größer Boulevardzeitung.

Nun lässt es sich auch für Julian Reichelt umlegen: 41 Jahre, einst jüngster Chefreporter, den es in Kriegs- und Krisengebiete zog, ehe er zum alleinigen Kommandanten der Bild wurde. Und dort nicht nur einen krawalligeren Ton in der Berichterstattung anschlug, sondern eine Mitarbeiterkultur pflegte, die der Spiegel in seiner schon im März erschienenen Recherche als „vögeln, fördern, feuern“ beschrieb. Es geht um Sex, Nötigung, Machtmissbrauch und Mobbing von Frauen – Zutaten für eine Geschichte, wie sie sonst in der Bild steht. Nur diesmal nicht, denn der Hauptprotagonist ist der Chef oder besser gesagt: Er war es. Man habe ihn „mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden“, heißt es am Montag in einer Erklärung.

Diesmal also wirklich. Nach den Vorwürfen im März wurde Reichelt freigestellt, doch eine interne Prüfung kam zum Schluss, dass er Fehler gemacht habe, man sich deswegen aber nicht von ihm trennen müsste. Der Bild-Boss entschuldigte sich und bekam eine zweite Chance, die er nun verspielt hat. Er habe nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt, heißt es.

Dass dies alles jetzt als Recherche in der New York Times erschienen ist, dürfte den Springer-Konzern unter Druck gesetzt haben. Er will mithilfe seines US-Investors KKR das Nachrichtenunternehmen Politico kaufen, und negative Presse könne man da nicht gebrauchen. New-York-Times-Journalist Ben Smith zeichnet mit seiner Bild-Story nicht nur ein Sittenbild, wo „Sex, Journalismus und Firmengeld“ vermischt werden, sondern wirft die Frage auf, ob ein Konzern mit dieser Arbeitskultur als seriöser Neueigentümer für Politico geeignet sei. Zudem erwähnt er Bild-kritische Recherchen deutscher Reporter, die der Verleger Dirk Ippen (Münchner Merkur, Frankfurter Rundschau) nicht veröffentlichen ließ. Offiziell, weil man einem Konkurrenten nicht schaden wolle. Medienjournalist Stefan Niggemeier berichtet dagegen von versuchtem Einwirken von Axel-Springer-Vertretern auf Ippen-Leute.