Springer enthebt "Bild"-Chef Julian Reichelt nach Vorwürfen des Amtes

"Keine Anhaltspunkte" laut erster Untersuchung

Im März schien die Sache für Reichelt ausgestanden: "Entgegen der in einigen Medien kolportierten Darstellung gab es keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung", teilte der deutsche Medienkonzern Axel Springer damals mit.

Recherchen nicht veröffentlicht

Was hat sich seither geändert? Die "New York Times" hat Details über die Vorwürfe in einem großen Artikel gebracht, der dem international tätigen Axel Springer Konzern mehr als unangenehm sein müsste. Darin ist von Verhältnissen mit Mitarbeiterinnen die Rede, außerdem von einer gefälschten Scheidungsurkunde. Parallel war am Montag bekannt geworden, dass der Verleger Dirk Ippen (u.a. "Frankfurter Rundschau") ähnliche Recherchen seiner Investigativreporter nicht veröffentlichen ließ.