MeToo: Eigene Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch in Medien gefordert

„Ich wusste zuerst nicht, wo ich mich hinwenden soll“, berichtete Scharf, die schließlich bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft Unterstützung bekam. Seit Bekanntwerden ihrer Causa hätten sich viele Frauen bei ihr gemeldet, die von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen sind, und um Rat gefragt. "Die Frauen haben Angst vor Konsequenzen, wenn sie diese Dinge in der Öffentlichkeit aufzeigen. Die Medienbranche in Österreich ist sehr klein, jeder kennt jeden." Deswegen brauche es eine eigene Anlaufstelle, so Scharf, die auf Deutschland verweist: Dort gibt es mit Themis eine Vertrauensstelle für die Bereiche Kultur und Medien.

Parallelen zu Kultur und Sport

In Österreich wurde im Herbst 2022 mit vera* eine Vertrauensstelle gegen Gewalt und Belästigung in Kunst, Kultur und Sport geschaffen. Deren Vertreterin Sophie Rendl ortet auch gewisse Parallelen zur Medienbranche. Patriarchale Denkmuster fänden sich zwar quer durch alle Berufsbereiche, "in manchen Branchen gibt es jedoch begünstigende Strukturen“, erklärte Rendl. Dazu würden etwa prekäre Arbeitsverhältnisse, eine insgesamt kleine Branche oder steile Hierarchien zählen.