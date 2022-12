Weitere Ex-Mitarbeiterin wirft Fellner sexuelle Belästigung vor

"Dieser Mann hat mich zerstört"

Im September startete Kahns Society-Sendung. Trotz angeblicher Versprechen Fellners sei ihr Gehalt nicht erhöht worden, sagt sie heute. Zwei Mal habe Fellner sie in der Redaktion begrapscht. Kollegen aus der Branche hätten ihr aber geraten, nicht darüber zu reden. Im Sommer 2018 soll der Medienmacher insistiert haben, dass Kahn ihn in einem Hotel in Bayern besucht - wieder, um einen Relaunch des Senders zu besprechen. Bei einer gemeinsamen Bootsfahrt soll er sie erneut in sein Haus nach Ibiza eingeladen und dabei gesagt haben: "Du gehörst eh einmal ordentlich durchgebumst!" Kahn sei daraufhin erstarrt, Fellner soll nachgefragt haben: "Richtig oder nicht richtig?" Kahn habe ihn nicht noch einmal auf Ibiza besucht. Ihr sei klar gewesen, dass es ein "Todesurteil" sei, Fellner zwei Mal abzulehnen. Wenige Wochen später habe er sie in der Redaktion angeschrien und als Arschloch beschimpft. Ende Oktober 2018 wurde sie gekündigt. "Dieser Mann hat mich zerstört", wird Kahn zitiert.