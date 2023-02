Machtmissbrauch bei "Bild": Neue Vorwürfe in Causa Reichelt

"Bumsen, belügen, wegwerfen"

In der Show wurde auch über WhatsApp-Nachrichten von Reichelt berichtet. "Es ist halt so riskant und fühlt sich trotzdem so richtig an", soll Reichelt einer Mitarbeiterin geschrieben haben. Einer anderen soll er folgende Nachricht geschickt haben: "Weil ne dumme Affäre wie du es nicht besser verdient hat, ganz einfach: Bumsen, belügen, wegwerfen."

"Reschke Fernsehen" sprach mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die übergriffiges Verhalten durch Reichelt erlebt oder beobachtet haben sollen. Zitiert wurde zudem aus der Klage einer ehemaligen "Bild"-Mitarbeiterin aus den USA. Die Frau beschreibt darin, dass sie von Reichelt mitten in der Nacht zu einem Treffen in einem Hotelzimmer gedrängt worden sei. Sie habe gefürchtet, "keine Wahl zu haben" und bei "Bild" rauszufliegen. Es sei zum Sex gekommen, danach habe sie unkontrolliert geweint. Das Verfahren wurde eingestellt, die Frau soll Geld bekommen haben und nicht mehr darüber sprechen dürfen. "Die der Klage zugrunde liegenden Sachverhaltsschilderungen enthalten evident unwahre Tatsachenbehauptungen", ließ Reichelts Anwalt mitteilen. Eine zweite Frau berichtete gegenüber "Reschke Fernsehen" von ganz ähnlichen Erlebnissen mit Reichelt.