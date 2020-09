Medien-Politik in Österreich - "Das war und ist ein Schuss ins Knie"

Das waren harte Bandagen, mit denen da gekämpft wurde. Zu Ihrem Hungerstreik und der regionalen mediale Wahrnehmung gibt’s die Aussage in der Doku, „wenn er stirbt, dann berichten wir. Davor nicht.“

De facto hat diese Aussage nicht nur für den ORF gegolten. Während viele Medien sogar in Wien, Berlin und Zürich darüber berichtet haben, haben die SN und die Salzburg-Krone den öffentlichen Hungerstreik tagelang völlig ignoriert. Die erste Erwähnung in der Salzburg-Krone gab es in einem Kommentar, in dem der rostige Container kritisiert wurde – den es nicht gegeben hat. Die SN haben auch einige Zeit gebraucht, bis sie berichtet haben, was unter ihren Augen passiert ist.

Sie haben immer wieder für mediales Echo gesorgt und das auch mit großen Namen wie Ex-US-Präsident Jimmy Carter und Italiens damaligen Ministerpräsidenten Silvia Berlusconi.

Jimmy Carter, das hatte ich eher zufällig erfragt, sollte damals im Schloss Leopoldskron einen Vortrag zum Thema Politik und Meinungsfreiheit halten. Wir haben ihn dann am Bahnhof abgeholt und um ein Interview gebeten. Das war völlig problemlos und er wusste Bescheid über die Situation. Das war ein aufgelegter Elfmeter.

Wie kam es zum Zusammentreffen mit Berlusconi?

Die Berlusconi-Aktion gehört in den Bereich Heiteres, was wir immer wieder gern gemacht haben. Eine damalige Kollegin eines Salzburger Gratisblattes hat öfters bei uns nachgefragt, ob und wie lange es uns noch gibt oder ob sich jemand beteiligt. In einem Interview, in dem ich eigentlich nichts sagen wollte, habe ich, inspiriert von einem Kollegen, dann eingeräumt, dass es drei Interessenten aus dem Ausland gäbe, u. a. aus Italien. Berlusconi und Salzburg TV schafften es so aufs Titelblatt dieser Zeitung. Als er ein Jahr später in Salzburg bei einem EU-Gipfel war – ein Riesenauftritt -, habe ich den damaligen Salzburger Landeshauptmann Franz Schausberger gebeten, mich kurz vorzustellen. In der Mittagspause sind wir zu ihm. Schausberger hat mich als Regional-TV-Veranstalter vorgestellt, was Berlusconi an seine Anfänge erinnert hat und er war gleich freundlich gestimmt. Ich hab um eine Widmung gebeten und ihm dafür einfach das Tagungspapier hingehalten und das haben wir mitgefilmt. In unserem Programm haben wir es mit einem Augenzwinkern so verkauft, als hätten wir Vorverträge unterschrieben – und nicht wenige haben es geglaubt.