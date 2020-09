Auf Mörderjagd in Altaussee: Barbara Kaudelka wird Kommissarin

Krimi-Erfahrung hat Schauspielerin Barbara Kaudelka ja bereits. Schließlich verkörperte sie in "CopStories" eine Polizistin – jetzt ist sie zur Kommissarin aufgestiegen. An der Seite von Cornelius Obonya wird sie in einer ServusTV-Krimi-Produktion auf Mörderjagd gehen.

"Ich genieße es sehr, hier an diesem wunderschönen Fleckchen Österreichs mit so einem tollen Team drehen zu dürfen", so Kaudelka im KURIER-Gespräch. Und damit meint sie Altaussee, denn dort spielt "Der letzte Gipfel".