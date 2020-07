ServusTV sichert sich Formel 1 ab 2021 - Partnerschaft mit ORF

Auf die kursierenden Gerüchte folgte nun die Bestätigung: ServusTV kauft die Senderechte an der Formel I für die nächsten drei Jahre ab 2021. Der ORF, seit Urzeiten bei der Formel 1 engagiert, wird aber als Partner weiterhin die Hälfte der Rennen zeigen können. Das gaben ServusTV und ORF am Dienstag bekannt. Das Lizenzpaket umfasst neben den Live-Rechten ausführliche Highlight-Zusammenfassungen sowie die Rechte für Online und mobile. Über Details des Deals herrscht wie üblich Stillschweigen.

Gut für die Fans: Damit ist die Königsklasse des Motorsports in Österreich auch künftig gratis zu sehen. Anders in Deutschland: Dort hatte sich zuvor Abo-Sender Sky die exklusiven Rechte gesichert und damit RTL ausgestochen. Den Grand Prix von Österreich werden übrigens sowohl Servus als auch der ORF zeigen. Wer darüber hinaus welchen Grand Prix sendet, wird der Rennkalender zeigen. Gefragt ist die Formel 1 jedenfalls trotz Corona: Die jüngste ORF-Übertragung – gleichzeitig der Saison-Auftakt – erreicht trotz hochsommerlicher Temperaturen durchschnittlich 609.000 Zuseher (Marktanteil 46 Prozent), was in etwa dem Vorjahreswert entsprach.

Wirtschaftlich sinnvoll

ServusTV-Intendant Wegscheider erklärt dazu in einer Aussendung: "Die neue Vereinbarung mit der Formel 1 erfüllt uns mit Stolz und wir werden alles daran setzen parallel zur MotoGP eine weitere Erfolgsgeschichte in der österreichischen Motorsportberichterstattung zu schreiben. Mit der Formel 1, der MotoGP und der Superbike WM gibt es ab 2021 das beste Live-Motorsportprogramm bei ServusTV. Die Kooperation mit dem ORF ist wirtschaftlich sinnvoll und garantiert Formel-1-Fans alle Rennen live im Free-TV."

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabretz spricht von "wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auch für den ORF." Mit dem Erwerb der Live-Rechte an der aktuellen Bundesliga-Saison und an der UEFA-Europa League habe der ORF zuletzt für den Sport und die Sportfans gleichermaßen wichtige Free-TV-Rechte sichern können. "Die nun vorliegende Vereinbarung mit geteilten Übertragungsrechten ist zwar ein Novum, aber diese Kooperation garantiert, dass auch die Formel 1 in den kommenden Jahren ein integraler Bestandteil des ORF-Programmangebots bleibt - bei gleichzeitiger Einhaltung der ökonomischen Vorgaben. Und das ist eine gute Nachricht für alle Motorsportfans in Österreich.“