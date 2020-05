ServusTV holt sich Champions League, Europa League und die Europa Conference League ab 2021

Noch ruht der europäische Fußball, doch hinter den Kulissen ist ein großes Match entschieden worden: ServusTV ist neuer FreeTV-Partner der UEFA in Österreich. Ab 2021 wird der Salzburger Privatsender die Besten des europäischen Klub-Fußballs live zeigen: Pro Jahr stehen insgesamt 33 Spiele aus der UEFA Champions League, der Europa League sowie der neu gegründeten Europa Conference League live im Free-TV auf dem Programm.

Großer Fußball

„Das ist europaweit einzigartig und freut uns dementsprechend! Die UEFA Champions League und die UEFA Europa League vereint bei einem Free-TV-Sender gibt’s nur bei ServusTV. Das sind nicht nur für uns tolle Nachrichten, sondern vor allem für alle Fußball-Fans in Österreich. Ich freue mich schon jetzt auf großartige Fußballabende bei ServusTV“, sagt Senderchef Ferdinand Wegscheider.



Teil des Rechte-Paketes sind Matches der Gruppenphase, Top-Partien der K.o.-Runde sowie die Finalspiele aller drei Wettbewerbe. Bei der Champions League hat ServusTV für die Mittwochspiele das Erstauswahlrecht, für die Europa League und die Europa Conference League grundsätzlich das Erstauswahlrecht in jeder Runde. Fans dürfen sich zudem über zahlreiche Highlights und Magazine rund um die drei Bewerbe freuen. Alle ServusTV-Live-Spiele werden nach der Ausstrahlung in der Mediathek zur Verfügung stehen.

Meilenstein

„Der beste Sport bei ServusTV ist und wird das Leitmotiv unseres Handelns sein. Somit stellt der Erwerb der UEFA Champions League und der UEFA Europa und Conference League den ersten Meilenstein in unserer neuen Sportstrategie dar. Es ist großartig, dass wir in Zukunft jeweils das Top-Spiel der UEFA Champions League und der UEFA Europa oder Conference League im Free-TV anbieten können“, sagt David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Content Distribution. Er war erst im November von Sky nach Salzburg gewechselt.