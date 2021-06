Matthias Settele: der Auswärtsspieler in Sachen ORF-Chef-Wahl

Wie schaut die Situation beim Zukunftsthema Streaming bei Euch aus?

Nach einigen Jahren Dornröschenschlaf wurde Voyo Ende des Vorjahres technisch neu aufgesetzt. Unsere neuen Eigentümer haben ambitionierte Ziele. In fünf Jahren wollen wir eine Million Abonnenten in der Slowakei und Tschechien haben, davon 250.000 zahlende in der Slowakei. Für einen so kleinen Markt sind das anspruchsvolle Ziele, weil die internationale Konkurrenz ja auch nicht schläft. Aber ab sofort wird in Voyo kräftig investiert.

Wie geht Ihr das an?

Wir haben zum Beispiel soeben die Rechte für die regionale Fußball-Bundesliga gekauft. Das heißt, wir werden alle 200 Spiele live auf Voyo übertragen. Ein Match pro Runde gibt es auch in einem frei empfangbaren Sender der Gruppe. Das ist schon ein sehr großes Investment für die Plattform. Dazu kommt dann im Herbst „Love Island“ als Unterhaltungshighlight sowie in den nächsten zwölf Monaten Schritt für Schritt mindestens acht fiktionale Serien, die wir zusammen mit den tschechischen Kollegen für Voyo produzieren. Wir investieren also massiv in Eigenproduktionen nach dem Prinzip "Voyo first“. Für mich als Senderchef und "alter TV-Hase“ ist das eine sehr besondere Phase, weil dieses Geschäft ein anderes ist und anderes braucht. Plötzlich sind Programmierer, Data-Analysten etc. genauso wichtig wie die Programmmacher. Jeden Tag kommt wie bei den TV-Quoten der Bericht, wie viele Leute das Service neu abonniert haben. Aber auch, was sie sich als erstes angeschaut haben, was häufig der Grund fürs Abo ist. Das ist schon sehr spannend. Aber am Ende geht es immer um die Inhalte.

Wie schaut da die Strategie aus?

Die Strategie ist gemeinsam für Tschechien und die Slowakei, aber natürlich wird das für jedes Land entsprechend adaptiert. Am Ende entsteht die Nachfrage aus einem Mix aus Programmangebot und Marketing. Es braucht sehr viel Online- und TV-Werbung – da hilft natürlich das eigene Standing beim Publikum. Wir setzen aber auch auf so etwas Klassisches wie Plakat ein wie für die Kampagne zum Start der Bundesliga in allen 12 Liga-Städten. Also, da muss man schon einiges Geld in die Hand nehmen, um die klar gesteckten Ziele zu erreichen und das machen die neue Eigentümer. Und wir schauen jeden Tag auf unsere Zahlen und überlegen, wie wir Abonnenten zusätzlich zum Fernsehen gewinnen können. Für mich als Macher ist es einfach schön, auch einmal eine Phase zu erleben, in der wir investieren können, Leute aufnehmen und etwas andere Inhalte schaffen können – Streaming funktioniert da ja völlig anders als ein Mainstream-Sender, der, um 20 Prozent Marktanteil zu erreichen, Kompromisse machen muss. Man kann da mitunter viel radikaler sein.

Wie geht Ihr mit Werbung beim Streaming-Dienst um?

Voyo ist derzeit eine werbefreie Plattform und wird auf absehbare Zeit werbefrei bleiben.