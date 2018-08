Markiza TV: Harte Bandagen und fröhliche Väter

Es herrscht wieder Ausnahmezustand in Bratislava: Am nächsten Samstag machen sich Tausende aus allen Ecken der Slowakei auf den Weg, um den „Tag der offenen Tür“ beim größten Sender des Landes, Markiza, zu begehen. „Das ist beeindruckend und macht einen demütig. Manche nehmen eine stundenlange Fahrt auf sich, um hier ihre Stars zu treffen“, sagt Matthias Settele. Der Österreicher ist vor fünf Jahren , wie so oft in seiner Karriere, als Troubleshooter zur Sendergruppe gestoßen, hat sie aus den roten Zahlen geholt und beim Publikum zur quotenstarken Marke gemacht.