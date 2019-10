Mega-Deal im osteuropäischen Privat-Fernseh-Geschäft

Die Investmentfirma PPF des tschechischen Unternehmers Petr Kellner steigt groß ins TV-Geschäft in Österreichs (süd-)osteuropäischen Nachbarländern ein. Für etwa 1,9 Mrd. Euro übernimmt sie die vom früheren US-Botschafter in Wien, Ronald Lauder, gegründete Central European Media Enterprises ( CME). Diese betreibt Privatsender in Tschechien, Slowenien, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei. Nationale und EU-Wettbewerbsbehörden müssten dem Geschäft noch zustimmen, teilte die PPF-Gruppe am Montag in Prag mit.

Für den bisherigen Hauptaktionär und 60-Prozent-Eigner AT&T ergibt der Verkauf Sinn. Durch den im Frühjahr finalisierten Time Warner-Deal ist der Konzern extrabreit aufgestellt – mit der Trennung von strategisch nicht relevanten Teilen reduziert man die Schuldenlast.

Österreichische Sender-Chefs

Zu CME, die in den letzten Jahren konsequent saniert wurde, gehören mehr als 30 Fernsehkanäle mit über 45 Millionen Zuschauern. An der Spitze der slowakischen Markiza-Gruppe steht mit Matthias Settele ebenso ein Österreicher wie mit Florian Skala, der in Bulgarien die btv-Gruppe leitet. Zum Portfolio gehört mit TV Nova auch noch der meistgesehene Privatsender Tschechiens, mit dem die CME 1994 begann. Das Werbeaufkommen aller Kanäle lag 2018 bei ungefähr 940 Millionen Dollar.