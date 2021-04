"Love and Monsters" auf Netflix: Kampf den Riesenkakerlaken

Isolation extrem steht für Joel (Dylan O’Brien, „Maze Runner“) an der Tagesordnung. Nachdem ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen hat, haben sich Kaltblüter in unberechenbare Riesen verwandelt. Sprich: Kakerlaken & Co kann man nicht mehr relativ problemlos mit dem Schuh erschlagen, stattdessen sind sie eine tödliche Gefahr. Weswegen die wenigen überlebenden Menschen in der neuen Netflix-Komödie „Love and Monsters“ auch abgeriegelt in unterirdischen Bunkern hausen. So auch Joel.