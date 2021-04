Doku zu Britney Spears: Ein kafkaeskes Nachspiel einer steilen Karriere

Aber es ist auch, wie das heute so ist, Lebensinhalt für eine im Internet zusammengewürfelte Gruppe an Fans und Aktivisten. Die wollen mit Hashtags (#freebritney), Podcasts und Plakaten die Sängerin auf ihrem Weg in die Freiheit unterstützen.

Die von der New York Times produzierte Doku bietet Spears’ ehemalige Assistentin, Anwälte, Wegbegleiter und auch Sager der Familie auf, um das Leiden der jungen B. nachzuzeichnen.

Demnach folgte auf Ruhm und Reichtum ein kafkaeskes Nachspiel, auch, weil Spears selbst bei ihren Auftritten alles andere als greifbar oder auch ganz zurechnungsfähig rüberkommt. Vor Gericht erzielte sie nur minimale Teilerfolge.

Was aber auch gezeigt wird, ist die üble Seite der Popmaschine: Ein zutiefst sexistisches System, das im Zweifelsfall die Frau bestraft und den Mann laufen lässt, das schwach Gewordene gnadenlos aussortiert.

Und Gewinne einkassiert, mit den Verlusten jeder Art aber die Gefallenen alleine lässt.