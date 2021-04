"Die Schlange" auf Netflix: Gefährliche Bekanntschaft

Nach mehreren Monaten in Asien, mit schwerem Gepäck auf und unbequemen Matratzen unter dem Rücken, klingt die Einladung des charmanten Franzosen Alain für die zwei Touristen verlockend: Ein bisschen in seiner Bleibe in Bangkok ausspannen, ein bisschen Party machen. Ein Angebot, das sie besser nicht annehmen hätten sollen, wie in der Serie „Die Schlange“ (ab heute, Freitag, bei Netflix) zu sehen ist.