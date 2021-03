"Sky Rojo": Weg mit den High Heels!

„Sky Rojo“ ist die neue Serie von Álex Pina und Esther Martínez Lobato. Das sind jene beiden Drehbuchautoren, denen mit dem verschachtelten Bankräuber-Epos „Haus des Geldes“ eine der herausragendsten Produktionen der jüngsten Seriengeschichte gelungen ist. Wer nun hofft, dass ihr neuer Wurf in eine ähnliche Kerbe schlägt, wird erstmal bitter enttäuscht. Denn die Geschichte rund um Wendy (Lali Espósito), Coral (Verónica Sánchez) und Gina (Yany Prado), die sich aus der Umklammerung ihres Zuhälters Romeo und der damit verbundenen Zwangsprostitution befreien möchten, wirkt anfangs flach, mühselig aufgesext und auf Hochglanz poliert – mit knalligen Farben, schwarzhumorigen Sprüchen und heißen Tanzeinlagen zu fetten Beats: Willkommen in einem Hochglanz-Sexklub im Nirgendwo auf Teneriffa. Aber durch das rasante Tempo, das in den acht nur rund 20 Minuten dauernden Folgen, an den Tag gelegt wird, hat man diesen Leerlauf bald überstanden und wird in Rückblenden mit den einzelnen Geschichten des sich auf der Flucht befindlichen Trios konfrontiert.