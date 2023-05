Ibiza-Video-Macher zu Armin Wolf: "Ich würde es umso mehr wieder machen"

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends*

Am Mittwoch vor vier Jahren haben gar nicht Wenige in der Republik mit angelegten Ohren ein Video angeschaut. Am Mittwochabend werden gar nicht Wenige wieder mit angelegten Ohren vor dem Fernsehapparat gesessen sein. Ibiza-Macher Julian Hessenthaler war zum Jahrestag des längst in die Politikgeschichte eingegangenen Videos bei Armin Wolf in der ZiB 2 zu Gast. Würde es "schoaf"? Gibt's "zack, zack, zack" - Neues? Oder zumindest ein bisschen Skandal?

Noch spürt man sie täglich, die Nachbeben dieses Videos. Anfangs spürte sie besonders Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die Ausläufer haben inzwischen längst die ÖVP zum Wackeln gebracht. Der Mann im Epizentrum des Videos aber findet: Es wackelt nicht genug.

Die Langfassung des Interviews gibt es hier zum Nachsehen.