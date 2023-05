Vier Jahre nach Ibiza: Ein Video mit vielen Folgen

Zwei U-Ausschüsse

Im Fokus steht bei alledem heute aber weniger, wie man es sich nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos hätte denken können, die FPÖ, sondern die ÖVP.

Die oben genannten Ermittlungen führten nicht zuletzt zum Rücktritt des damaligen türkisen Bundeskanzlers und ÖVP-Chefs Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel. Vor allem die beiden Untersuchungsausschüsse, die sich mit den Vorkommnissen rund um den heute so bezeichneten Ibiza-Komplex beschäftigten, haben die ÖVP in den Fokus gerückt. Die Volkspartei sei „wesentlich dicker im Spiel“ gewesen als die FPÖ; jedenfalls mehr, als man es erwartet habe, fasste SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer zum Abschluss des ersten, sogenannten Ibiza-U-Ausschusses, zusammen. Auch der Verfahrensrichter erwähnte in seinem Abschlussbericht ein „Abhängigkeitsverhältnis zwischen ÖVP, FPÖ und Novomatic“. Die Bestellung von Peter Sidlo als Casag-Finanzvorstand sei „sehr wahrscheinlich das Ergebnis von Hintergrunddeals“.

Die anderen Fraktionen sahen das – mit Ausnahme der ÖVP selbst – ähnlich. In der Folge wurde der sogenannte ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss eingesetzt. An dessen Ende erkannte der Verfahrensrichter jedenfalls Anhaltspunkte für politische Einflussnahme auf Steuerverfahren.