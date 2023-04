Ibiza-Drahtzieher Hessenthaler vor Publikum: Volkstheater bietet Livestream

Julian Hessenthaler, Drahtzieher des Ibiza-Videos, tritt heute Abend um 20.30 Uhr in der Roten Bar im Volkstheater in Wien auf. Es ist der erste von insgesamt drei "Gesprächsabenden" - und alle drei sind restlos ausverkauft. Bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung am Montag waren die Tickets weg, heißt es auf KURIER-Anfrage im Volkstheater.

Ein kleiner Trost: Der heutige Abend kann via Livestream von zu Hause aus mitverfolgt werden. Wer sich für den Volkstheater-Newsletter anmeldet, bekommt einen Link zugeschickt (hier geht's zur Anmeldung). Ob auch die beiden anderen Termine live gestreamt werden, ist noch offen.